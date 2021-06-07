Неэкологичная ракета Илона Маска: сколько СО2 выбрасывает Falcon 9 в атмосферу

Старт и посадка первых ступеней ракеты Falcon 9 стали обыденностью. Как и запуски ракет-носителей других компаний. Но задумывались ли вы, сколько углекислого газа выбрасывается в атмосферу при запуске ракеты? Ответ читайте на Техно 24.

Запуски ракет с полезным грузом – это необходимость ХХІ века. Благодаря этому у нас есть GPS, телевидение, спутниковая связь, мониторинг снежного покрова, данные об изменении уровня моря и другие необходимые знания. Но каждый запуск ракеты – это огромный "углеродный след" в атмосфере. Насколько это может быть опасно?

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Запуск Falcon Heavy в миссии STP-2 / Фото SpaceX

Сколько углекислого газа выбрасывается при запуске ракеты-носителя Falcon 9

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 вмещает в себе до 119 тысяч килограммов керосина и около 276 тысяч килограммов жидкого кислорода в качестве окислителя. В результате сгорания топлива в атмосферу выбрасывается около 330 тысяч килограммов углекислого газа.

Поскольку Falcon Heavy использует три первые ступени Falcon 9, то и выбросы углекислого газа во время запуска будут втрое большими.

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Только ли ракеты SpaceX неэкологичные?

Нет, так как топливный пар керосин-жидкий кислород используется на многих ракетах-носителях из-за простоты и меньшей цены. Кроме семейства Falcon керосин используется и на некоторых других ракетах:

Ракета-носитель России "Союз".

Американская ракета-носитель компании United Launch Alliance Atlas V.

Китайская ракета-носитель Long March 5, Long March-6 и Long March 7.

Американская ракета-носитель компании Northrop Grumman Antares и другие.

Существуют и другие типы ракетного топлива. Некоторые из них токсичны.

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Стоит ли человечеству беспокоиться?

По сравнению с выбросами углекислого газа от автомобилей и промышленности выбросы от запуска ракет – почти незаметны. Поэтому пока стартов не очень много – беспокоиться не стоит. Но в будущем количество запусков будет расти.

Как можно уменьшить выбросы углекислого газа от запуска ракет

Чистейший топливный пар – это жидкий водород-жидкий кислород, так как в результате горения в атмосферу выделяется вода. Такое топливо использовалось на шаттлах. Но кроме него были еще твердотопливные ускорители.

Ведущие аэрокосмические компании обратили внимание на топливный пар метан-жидкий кислород. Он намного экологичнее керосина-жидкого кислорода. В результате горения такого типа топлива в атмосферу преимущественно выделяется вода и в меньшей степени – углекислый газ.