8 фактов о Луне, которые вас удивят: чего вы не знали о спутнике Земли

Луна – наш единственный естественный спутник. Мы можем наблюдать за ней почти каждый день. Предлагаем к просмотру подборку из 8 фактов о нашем ночном светиле.

Луна всегда была важна для человечества. Ей поклонялись, она освещала дорогу ночью, помогала ориентироваться во времени и прочее. Несмотря на это, есть некоторые факты, о которых мало кто знает.

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Луна в объективе астронавтов "Аполлона-14" / Фото NASA

8 фактов и ответов на вопросы о Луне

1. Почему меняются фазы Луны

Изменение фаз Луны происходит из-за того, что она вращается вокруг Земли. Делая полный оборот за 29,5 дня Луна меняет свое орбитальное положение и, соответственно, Солнце каждый раз освещает ее иначе для наблюдателя с Земли.



Фазы Луны / Фото Science Focus

2. Вращается ли Луна вокруг собственной оси

Мы всегда наблюдаем одну и ту же сторону Луны. Такая ситуация происходит из-за того, что наш спутник находится в приливном захвате.

Гравитация Земли заставляет Луну медленнее вращаться вокруг собственной оси. В результате один оборот Луны вокруг оси равен одному обороту спутника вокруг Земли. Поэтому да, Луна вращается вокруг оси.

Такая ситуация не является исключением для Солнечной системы – много спутников других планет тоже находятся в приливном захвате. Например, Галилеевы спутники Юпитера, Харон у Плутона, Фобос и Деймос у Марса, Титан у Сатурна и другие.

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3. Сколько процентов поверхности Луны можно увидеть с Земли

Кстати, такое вращение породило миф, согласно которому противоположная сторона Луны, которую мы не видим, не освещается Солнцем. Это, конечно, неправда.

Прочитав пункт №2 этой подборки можно логично предположить, что 50% поверхности мы видим, а 50% – не видим. Но это не так.

Наш спутник имеет такую особенность, которая называется либрация. Либрация – это небольшое расшатывание Луны во время ее движения по орбите вследствие гравитационного взаимодействия с Землей. Благодаря либрации мы можем наблюдать около 59% поверхности Луны.

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Лунные либрации: смотреть видео онлайн

4. Из чего состоит Луна

Луна, как и Земля, состоит из каменных пород и имеет железное ядро, мантию и кору.

Поверхность спутника покрыта разнообразными большим и малым обломками и пылью. Лунный грунт мы называем реголит.

Скорее всего, Луна сформировалась в результате столкновения в далеком прошлом молодой Земли и планетоида размером с Марс, который назвали Тейя.

После столкновения огромное количество вещества обеих планет было выброшено в окружающее пространство. Под действием гравитации эти обломки собрались в кучу, образовав Луну.

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Образование Луны: смотреть видео онлайн

5. Какие размеры у Луны и ее орбиты

Радиус Луны составляет около 1740 километров. Это около четверти радиуса Земли.

Двигаясь по своей орбите Луна удаляется от Земли на 405 тысяч километров в апоцентре и приближается на 362 тысячи километров в перицентре.

6. Сколько людей побывало на Луне

Всего на поверхность нашего спутника ступало 12 мужчин в рамках 6 миссий по программе "Аполлон":

"Аполлон-11" – Нил Армстронг и Эдвин Олдрин.

"Аполлон-12" – Чарльз Конрад и Алан Бин.

"Аполлон-14" – Алан Шепард и Эдгар Митчелл.

"Аполлон-15" – Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин.

"Аполлон-16" – Джон Янг и Чарльз Дюк.

"Аполлон-17" – Юджин Сернан и Гаррисон Шмитт.

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Джон Янг на Луне / Фото NASA

7. Сколько лунного грунта можно найти на Земле

В рамках программы "Аполлон" на Землю было доставлено 382 килограмма лунного реголита.

Советские автоматические межпланетные станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили 324 грамма реголита.

Китайская автоматическая межпланетная станция Chang'E 5 доставила 1,7 килограмма реголита.



Лунный базальт, привезенный "Аполлоном-11" / Фото NASA

8. Какого цвета Луна

Луна разная. Со стороны может показаться, что наш спутник серый с темными пятнами морей. Примерно так оно и есть, ведь Луна покрывает слой однотонного лунного реголита и пыли.

Но в прошлом спутник переживал бурную геологическую эпоху с извержениями вулканов и регулярными ударами астероидов. Благодаря этому уже на его поверхности можно встретить множество разнообразных минералов.

Например, Нил Армостронг говорил, что он видел множество оттенков серого и коричневый цвет поверхности.

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Поэтому да, Луна не только серая и черная. Слой реголита задает общий оттенок, но камера с правильными настройками может передать более насыщенные цвета. Тогда и проявятся другие цвета спутника.

Поверхность Луны / Фото НАСА

На тусклых фотографиях из программы "Аполлон" иногда можно рассмотреть коричневый оттенок поверхности.

Но лучше всего цвета видны на фотографиях с разрытыми участками.



Коричневый реголит / Фото NASA



Коричневый реголит / Фото NASA