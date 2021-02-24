Компания Xiaomi сообщила интересный факт о продажи своего нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Оказывается, новинка значительно популярнее среди пользователей женского пола, чем среди мужчин.

Об этом свидетельствует статистика продаж Xiaomi Mi 11 за первый месяц.

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Интересно, что количество покупателей Xiaomi Mi 11 женского пола выросло втрое, по сравнению с женской аудиторией предыдущего флагманского смартфона Xiaomi Mi 10. Смартфон уже появился в продаже в европейских магазинах. Ранее стартовали продажи в Китае.

Чем интересен Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888. Он получил дисплей AMOLED с диагональю 6,81 дюйма и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

Емкость аккумулятора 4600 мАч. Устройство поддерживает 55-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Кстати, Xiaomi Mi 11 стал первым смартфоном, который измеряет частоту сердечных сокращений через экран. Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь уже заявил, что по точности измерения пульса смартфон превосходит современные смарт-часы.