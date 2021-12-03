Пользователи уже начали получать уведомления о необходимости установки дополнительной защиты для своего аккаунта. В противном случае Facebook угрожает ограничить доступ к незащищенной странице.

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Что такое Facebook Protect

Программа Facebook Protect была запущена в 2018 году и расширена перед выборами в США в 2020 году. В пределах учетных записей с повышенным риском взлома предлагаются более надежные средства безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и другие инструменты защиты аккаунта, включая мониторинг потенциальных угроз взлома.

Интересный факт! По данным Facebook, участие в программе уже доступно более чем 1,5 миллиона пользователей (среди которых и украинцы). До конца года воспользоваться преимуществами Facebook Protect смогут жители более чем 50 стран.

Из 1,5 миллиона записей, подключенных к Facebook Protect, около 950 тысяч используют двухфакторную аутентификацию. Однако социальная сеть считает, что она должна использоваться всеми учетными записями с высоким уровнем риска, поэтому делает ее обязательной для таких учетных записей.

Это означает, что если пользователь, идентифицированный Facebook как подвержен высокому риску взлома, не активирует двухфакторную аутентификацию после окончания установленного периода, он не сможет получить доступ к своей учетной записи.

Важно! Социальная сеть заявляет, что пользователи потеряют доступ к своим учетным записям не навсегда, а лишь до тех пор, пока не активируют двухфакторную аутентификацию. По словам Facebook, это ключевой элемент онлайн-защиты, использование которого не должно обсуждаться, особенно в случае с аккаунтами публичных персон.

Facebook заявила, что на этапе раннего тестирования принудительной активации двухфакторной аутентификации функцией воспользовалось более 90% пользователей, подверженных повышенному риску в Сети.