Facebook запустил собственный аналог TikTok и YouTube Shorts – функцию коротких видео Reels

Компания Meta постепенно запускает свой сервис коротких видео Reels в Facebook по всему миру. Клон TikTok, уже несколько несвоевременный, теперь доступен через приложение социальной сети для iOS и Android.

Короткие видео доступны отдельным пользователям в 150 странах. До этого функция находилась в тестовом режиме. Помимо расширения доступа к Reels, соцсеть дополнит сервис новыми функциями и предложит новые возможности рекламы на платформе.

Интересно Не любите голосовые сообщения? Готовьтесь к еще большему ужасу – звуковым эмодзи.

Что известно

Сегодня мы расширяем доступность Facebook Reels для iOS и Android более чем в 150 странах по всему миру. Мы также представляем создателям лучшие способы зарабатывать деньги, новые инструменты для создания и больше мест для просмотра и создания роликов в Facebook,

– говорится в заявлении компании.



Интерфейс Facebook Reels / Фото Facebook

Пользователи Facebook Reels смогут делать ремиксы на чужие видео и скачивать ролики продолжительностью до 60 секунд, как в Instagram Reels.

Они также смогут сохранять черновые варианты видеороликов, не публикуя их.

Кроме того, в ближайшие месяцы Meta добавит новые инструменты для обрезки видео, которые по словам компании "облегчат создателям, публикующим живые или предварительно записанные видеоролики, тестирование разных форматов".

​

​

Интерфейс Facebook Reels / Фото Facebook

Кроме того, в блоге разработчики рассказали о бонусной программе Reels Play, которая является частью инвестиций в размере 1 миллиарда долларов.

Программа предусматривает выплаты авторам за ролики, отвечающие требованиям.

Сумма – до 35 000 долларов в месяц на основе просмотра их видео.

В ближайшие месяцы бонусную программу планируют расширить на большее количество стран, чтобы привлечь больше создателей.

Также в ближайшее время появятся инструменты для монетизации контента в Reels посредством части доходов от рекламы и поддержки фанатов.

В ближайшие недели мы расширяем тестирование рекламных накладок Facebook Reels Overlay для всех авторов в США, Канаде, Мексике и других странах. Мы начинаем с двух форматов: баннерной рекламы, отображаемой в виде полупрозрачного наложения в нижней части ролика Facebook, и рекламы с наклейками – это статическая реклама с изображением, которую создатель может разместить в любом месте своего ролика. Эти объявления позволяют создателям получать часть дохода от рекламы,

– обещают разработчики.

К середине марта тестирование охватит авторов практически во всех странах, где доступна реклама In-stream.

Доступность Reels

Как объясняют в блоге, получить доступ к функции можно будет разными способами. Предстоящие обновления позволят находить короткие видео в разделе Stories от ваших друзей, во вкладке Watch, а также в самой ленте. Компания собирается добавить новый блок в интерфейсе, чтобы разместить там видео Reels.

​Интерфейс Facebook Reels / Фото Facebook