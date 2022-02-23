Короткие видео доступны отдельным пользователям в 150 странах. До этого функция находилась в тестовом режиме. Помимо расширения доступа к Reels, соцсеть дополнит сервис новыми функциями и предложит новые возможности рекламы на платформе.
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Что известно
Сегодня мы расширяем доступность Facebook Reels для iOS и Android более чем в 150 странах по всему миру. Мы также представляем создателям лучшие способы зарабатывать деньги, новые инструменты для создания и больше мест для просмотра и создания роликов в Facebook,
– говорится в заявлении компании.
Интерфейс Facebook Reels / Фото Facebook
- Пользователи Facebook Reels смогут делать ремиксы на чужие видео и скачивать ролики продолжительностью до 60 секунд, как в Instagram Reels.
- Они также смогут сохранять черновые варианты видеороликов, не публикуя их.
- Кроме того, в ближайшие месяцы Meta добавит новые инструменты для обрезки видео, которые по словам компании "облегчат создателям, публикующим живые или предварительно записанные видеоролики, тестирование разных форматов".
Интерфейс Facebook Reels / Фото Facebook
- Кроме того, в блоге разработчики рассказали о бонусной программе Reels Play, которая является частью инвестиций в размере 1 миллиарда долларов.
- Программа предусматривает выплаты авторам за ролики, отвечающие требованиям.
- Сумма – до 35 000 долларов в месяц на основе просмотра их видео.
- В ближайшие месяцы бонусную программу планируют расширить на большее количество стран, чтобы привлечь больше создателей.
Также в ближайшее время появятся инструменты для монетизации контента в Reels посредством части доходов от рекламы и поддержки фанатов.
В ближайшие недели мы расширяем тестирование рекламных накладок Facebook Reels Overlay для всех авторов в США, Канаде, Мексике и других странах. Мы начинаем с двух форматов: баннерной рекламы, отображаемой в виде полупрозрачного наложения в нижней части ролика Facebook, и рекламы с наклейками – это статическая реклама с изображением, которую создатель может разместить в любом месте своего ролика. Эти объявления позволяют создателям получать часть дохода от рекламы,
– обещают разработчики.
К середине марта тестирование охватит авторов практически во всех странах, где доступна реклама In-stream.
Доступность Reels
Как объясняют в блоге, получить доступ к функции можно будет разными способами. Предстоящие обновления позволят находить короткие видео в разделе Stories от ваших друзей, во вкладке Watch, а также в самой ленте. Компания собирается добавить новый блок в интерфейсе, чтобы разместить там видео Reels.
Интерфейс Facebook Reels / Фото Facebook