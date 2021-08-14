Это не шутка, а новая реальность: Facebook запустил сервис для молитв онлайн и вызвал возмущение
Источник:Techxplore
Социальная сеть Facebook, судя по всему, решила, что ей мало личных данных пользователей, компания также хочет знать, о чем они молятся. И запустила новый сервис для онлайн-молитв.
С началом пандемии коронавируса многие компании ориентируют свою продукцию на удобство использования дома и минимизацию необходимости его покидать. Например, некоторые сервисы быстро запустили видеозвонки, а другие позаботились о доставке к двери. Facebook же решил позаботиться о верующих, которым не рекомендуют собираться на массовые богослужения в церквях.
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Онлайн-молитва
Как пишет источник, участники религиозных сообществ в Facebook смогут использовать этот инструмент, чтобы "собирать молитвенную силу" для будущих собеседований, просьб о здоровье, решений проблем и прочего.
- Новый сервис в рамках социальной сети будет публичным.
- Согласно имеющимся данным, работает он аналогично обычным публикациям.
- Подписчик религиозного сообщества или группы оставляет сообщение "Я молюсь", а другие пользователи могут поддержать его, написав комментарий или поставив одобрение.
- Кроме того, можно нажать отдельную кнопку "Я молился".
- Пользователи сами решают, хотят ли они обсуждать детали молитвы.
- Главным, как отмечает источник, здесь является сама демонстрация религиозной активности.
Представители разных религий уже среагировали на нововведения, и их мнения по этому вопросу разделились. Одни считают, что молитва является очень сокровенной и личной практикой, тогда как соцсети выставляют все напоказ. Другие же видят в этом новые возможности, ведь в то время, когда священнослужители не могут, как раньше, собрать людей в церкви и взаимодействовать с паствой, такие инструменты помогут оставаться ближе.Понятно, что при таком положении дел ни о какой конфиденциальности речь не идет. Однако Facebook обещает, что не будет использовать новую функцию для сбора рекламных данных.
Реакции и отзывы
Уже есть и первые отзывы о нововведениях. Община Crossroads Community Church заметила его в своей группе в соцсети, которая насчитывает 2500 членов, около десяти недель назад.
Гейб Морено, пастор церкви, говорит, что каждый день люди публикуют 20-30 молитвенных просьб, каждая из которых получает по 30-40 реакций. А Деннис Флиппен, которая является модератором группы, рассказала, что поток ответов так велик, что она даже выключает оповещения для своих молитвенных публикаций – она знает, что в любом случае получит значительный отклик и встретит "поток поддержки".
Вместе с тем пани Флиппен говорит, что в отличие от личной групповой молитвы она не ощущает Святого Духа или физических проявлений, которые она называет "святыми муравьями". Несмотря на это, виртуальный опыт доставляет ей удовольствие.