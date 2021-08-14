С началом пандемии коронавируса многие компании ориентируют свою продукцию на удобство использования дома и минимизацию необходимости его покидать. Например, некоторые сервисы быстро запустили видеозвонки, а другие позаботились о доставке к двери. Facebook же решил позаботиться о верующих, которым не рекомендуют собираться на массовые богослужения в церквях.

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Онлайн-молитва

Как пишет источник, участники религиозных сообществ в Facebook смогут использовать этот инструмент, чтобы "собирать молитвенную силу" для будущих собеседований, просьб о здоровье, решений проблем и прочего.

Новый сервис в рамках социальной сети будет публичным.

Согласно имеющимся данным, работает он аналогично обычным публикациям.

Подписчик религиозного сообщества или группы оставляет сообщение "Я молюсь", а другие пользователи могут поддержать его, написав комментарий или поставив одобрение.

Кроме того, можно нажать отдельную кнопку "Я молился".

Пользователи сами решают, хотят ли они обсуждать детали молитвы.

Главным, как отмечает источник, здесь является сама демонстрация религиозной активности.

Представители разных религий уже среагировали на нововведения, и их мнения по этому вопросу разделились. Одни считают, что молитва является очень сокровенной и личной практикой, тогда как соцсети выставляют все напоказ. Другие же видят в этом новые возможности, ведь в то время, когда священнослужители не могут, как раньше, собрать людей в церкви и взаимодействовать с паствой, такие инструменты помогут оставаться ближе.

Понятно, что при таком положении дел ни о какой конфиденциальности речь не идет. Однако Facebook обещает, что не будет использовать новую функцию для сбора рекламных данных.

Реакции и отзывы

Уже есть и первые отзывы о нововведениях. Община Crossroads Community Church заметила его в своей группе в соцсети, которая насчитывает 2500 членов, около десяти недель назад.

Гейб Морено, пастор церкви, говорит, что каждый день люди публикуют 20-30 молитвенных просьб, каждая из которых получает по 30-40 реакций. А Деннис Флиппен, которая является модератором группы, рассказала, что поток ответов так велик, что она даже выключает оповещения для своих молитвенных публикаций – она знает, что в любом случае получит значительный отклик и встретит "поток поддержки".

Вместе с тем пани Флиппен говорит, что в отличие от личной групповой молитвы она не ощущает Святого Духа или физических проявлений, которые она называет "святыми муравьями". Несмотря на это, виртуальный опыт доставляет ей удовольствие.