Facebook заблокировал сотни аккаунтов из России из-за фейков о вакцинации

В Facebook обнаружили связь между сетью аккаунтов и кампанией маркетингового агентства Fazze. Она является частью российской кампании AdNow против вакцин.

Аккаунты, которые распространяли ложную информацию о вакцинации, заблокировали. Такие данные компания Facebook обнародовала в своем июльском отчете.

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В документе говорится о том, что соответствующую операцию по дезинформации направили в основном на аудиторию в Индии, Латинской Америки, чуть меньше – в США.

Вбросы против AstraZeneca

. В общем после расследования удалили 65 российских аккаунтов в фейсбуке и еще 243 – в инстаграме.

Препараты против коронавируса западного производства пытаются дискредитировать не впервые. Еще в ноябре 2020 года Fazze вбрасывала информацию, что вакцина AstraZeneca якобы опасна, потому что в ней используют аденовирус, взятый у шимпанзе. Такие сообщения появлялись в соцсети на языке хинди.

Абсурдные ошибки организаторов

Несмотря на масштабы и ряд использованных методов, обе волны дезинформационной кампании не увенчались успехом. В то же время в отчете Facebook описали курьезные ошибки ее организаторов. Мемы на хинди, например, подписывали хэштегом на португальском языке.