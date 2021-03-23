Facebook раскрыл данные о своей работе в области борьбы с дезинформацией. Произошло это накануне проверки Комитетом Палаты представителей США по энергетике и торговле.

С октября по декабрь 2020 года из Facebook удалили 1,3 миллиарда поддельных учетных записей. Также с платформы навсегда исчезли более 12 миллионов материалов о COVID-19 и вакцинах, которые были признаны мировыми экспертами в области здравоохранения фейковыми.

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Борьба с дезинформацией

Как сообщили в Facebook, для борьбы с дезинформацией используются алгоритмы искусственного интеллекта. Они обнаруживают целые сети связанных профилей, которые действуют по схожим признакам. Компании помогают 80 независимых экспертов, которые проверяют материалы на более чем 60 языках.

Несмотря на все эти усилия, некоторые считают, что мы финансово заинтересованы в наличии дезинформации. Но верно обратное,

– говорится в заявлении компании.

В корпоративном блоге добавили, что Facebook не собирается допускать фейки на своих сервисах, "даже если это повредит росту числа пользователей и их вовлеченности".

В начале февраля Facebook расширил критерии признания информации о вакцинации фейковой. К материалам о тайном вживлении чипов и испытании препаратов на некоторых группах людей без их согласия добавились и другие темы, распространяемые злоумышленниками. Среди таких: