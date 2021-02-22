Решение Facebook запретить пользователям из Австралии делиться новостями наделало много шума по всему миру. Ситуация развивается. Первоначально компания подверглась шквалу критики, позже Канада и США заявили, что могут пойти аналогичным Австралии путем. Теперь же соцсеть вернулась к переговорам с властями Австралии в надежде прийти к согласию.

Действия Facebook встретили осуждение со стороны политиков разных стран и переросли в масштабное противостояние между крупнейшей соцсетью и правительствами, а также новостными организациями по всему миру. Должностные лица и крупные издатели в Великобритании, Канаде, Германии и США раскритиковали действия Facebook, заявив, что они антиконкурентные, и подчеркнули необходимость жестких мер со стороны соответствующих органов.

Интересно Valve отказалась участвовать в суде Apple и Epic Games

Мир против

Джулиан Найт, депутат, который возглавляет Комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту в британском парламенте, заявил, что "это один из самых идиотских, но в то же время глубоко тревожных корпоративных шагов за всю историю", пишет CNN Business. Он надеется, что законодатели со всего мира отреагируют на ситуацию с Facebook.

Дэвид Чичиллин, конгрессмен от Демократической партии США, возглавляющий Антимонопольный комитет Палаты представителей, поддержал Джулиана Найта. Он сказал, что действия Facebook в Австралии демонстрируют, что компания несовместима с демократией.

Канадский министр наследия Стивен Гилбо подчеркнул, что его страна применит австралийский подход, разрабатывая собственное законодательство в ближайшие месяцы.

Facebook не согласен с обвинениями и утверждает, что предлагаемый австралийскими властями закон умаляет ценность, которую его услуги приносят издателям.

Тем временем в Конгрессе США планируют рассмотреть законопроект, который упростит небольшим новостным организациям возможность ведения переговоров с крупными технологическим компаниями по поводу условий размещения контента на их платформах.

Новостная индустрия США находится в сложном положении: занятость в американских газетах сократилась вдвое с 2008 года на фоне падения доходов от рекламы и перехода СМИ в интернет. Аналогичная ситуация наблюдается по всему миру. Рекламодатели отдают предпочтение заказу рекламы в соцсетях, а не на страницах сайтов новостных агентств. Причиной тому является то, что сами пользователи предпочитают получать информацию именно из соцсетей. Так, по данным Pew Research Facebook заняла первое место среди всех соцсетей, распространяющие новости.

Новые переговоры

На фоне всей критики в СМИ начинает появляться информация о том, что Facebook вернулась за стол переговоров. Как пишет Business Insider, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о продолжении дискуссии.

Компания предварительно снова подружилась с нами. Я рад, что Facebook вернулась за стол переговоров,

– сказал господин Моррисон на пресс-конференции в Сиднее.

Федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг накануне подтвердил, что общался с исполнительным директором Facebook Марком Цукербергом, и анонсировал, что в выходные ожидаются дальнейшие переговоры.