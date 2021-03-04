Слухи о том, что Facebook работает над своими фирменными существуют не первый год. Однако, сейчас в компании официально подтвердили работу над этим девайсом. Более того, там официально заявили, что смарт-очки представят до конца этого года.

Известно, что это будут очки дополненной реальности. Их разрабатывают совместно с популярным брендом Luxottica, которая производит очки Ray-Ban.

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Что известно об очках

Как рассказал финансовый директор Facebook Дэвид Венер, компании пришлось отказаться от некоторых запланированных функций. Так что конечный продукт будет отличаться от того, что ранее пытался добиться производитель.

Первый продукт, который у нас будет в этой сфере, даже близко не будет таким, чего мы хотим в конечном итоге, – добавил Венер.

При этом он не уточнил о каких именно "запланированных функциях" идет речь. При этом важно, что Facebook продолжает активно развивать проект, поэтому, возможно, осуществит все задуманное в будущих моделях смарт-очков.

Добавим, что над умными очками активно работает еще один производитель – компания Apple. По слухам, производитель перевел свои Apple Glass на вторую фазу производства. Предполагается, что вторая фаза разработки очков дополненной реальности займет несколько месяцев. Третья – от шести до девяти месяцев, тогда будет происходить инженерная проверка устройства.