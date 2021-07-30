Информацию о новом продукте глава Facebook озвучил во время мероприятия, посвященного отчету компании о финансовых результатах во втором квартале. В частности, Цукерберг затронул вопросы, касающиеся будущих продуктов.

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Забегая вперед, новым продуктом станет выпуск наших первых смарт-очков от Ray-Ban в партнерстве с EssilorLuxottica,

– коротко отметил Марк.

Что известно о смарт-очках Facebook

Других подробностей, к сожалению, не так много:

известно, что новое устройство получит "культовый форм-фактор";

по словам Цукерберга, устройство позволит пользователям делать "некоторые довольно изящные вещи".

Тем не менее, Марк отметил, что он рад, что устройство попадет в руки людей, а компания продолжит движение к полноценным очкам дополненной реальности в будущем. Это подтверждает прошлогоднее заявление главы Facebook о том, что данный продукт не относится к классу устройств дополненной реальности, и встроенного дисплея, как в Google Glass, тут тоже, видимо, не будет.

Последним, кто говорил про данный проект, стал Хьюго Барра, бывший сотрудник Google и Xiaomi, а впоследствии вице-президент Facebook и куратор подразделения Reality Labs Partnerships. Он также упоминал совместный проект с маркой Ray-Ban, говорил о том, что продукт будет "классическим", "культовым" и о том, что это "только начало".