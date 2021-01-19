Каждый из более чем полутора миллиона пользователей Facebook в Иллинойсе получит около 340 долларов в рамках урегулирования дела о нарушении закона штата. Соцсеть собирала данные пользователей, распознавая их лица без получения на то согласия.

Судья, рассматривавший дело в федеральном суде Калифорнии, утвердил окончательное решение через 6 лет после начала судебного разбирательства. Об этом рассказывает издание Ars Technica.

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Детали дела

Это деньги, которые идут прямо из кармана Facebook. Нарушения не привели к денежным потерям жертв. Но эти реальные деньги Facebook заплатит им, чтобы компенсировать ощутимый ущерб конфиденциальности, который понесли люди,

– сказал окружной судья США Джеймс Донато.

В 2015 году сразу трое жителей Иллинойса подали иск против Facebook. Они заявили, что функция, которая предлагала заметить других людей на фотографиях с помощью технологии распознавания лиц, нарушила их права, оговоренные в Законе штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Впоследствии иски объединили в одну групповую жалобу и передали в Федеральный суд Калифорнии.

Иллинойс принял этот закон в 2008 году. Он требует, чтобы любая организация, которая собирает биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, образцы голоса, геометрию руки или лица, а также сканирование сетчатки или радужной оболочки глаз, получала предварительное прямое согласие лиц, данные которых собираются. Эти организации также должны защищать биометрические данные, которые собирают, так же строго, как и конфиденциальную информацию, позволяющую установить личность.

Приговор Facebook

Истцы в этом деле заявляли, что Facebook не получила согласия пользователей. Всего в Иллинойсе около 7 миллионов пользователей Facebook, а в законе предусмотрены штрафы в размере 1 000 долларов за каждое случайное и 5 000 долларов за каждое явное нарушение закона. Таким образом, Facebook могли обязать заплатить целых 35 миллиардов долларов.

Изначально Facebook пытался согласиться на 550 миллионов в июне 2020 года, но судья отклонил это соглашение, считая сумму недостаточной. Позже он согласился на урегулирование с выплатой в размере 650 миллионов. Юридические фирмы, представляющие интересы истцов, просили около 110 миллионов долларов за свои услуги. Остальные 540 миллионов разделят между примерно 1,6 миллиона истцов, подавших заявку до 23 ноября – вместе приходится по 338 долларов на каждого. Ожидается, что эти платежи будут доставлены через несколько месяцев.