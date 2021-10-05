Facebook вернулся: глобальный сбой в соцсети стал самым масштабным с 2008

Сбой в работе Facebook, который произошел 4 октября 2021, назвали крупнейшим в истории работы сервиса. По данным Downdetector, на работу соцсети (точнее, на ее отсутствие) пожаловались 10,6 миллиона человек со всего мира.

Примерно в час ночи по киевскому времени фейсбук снова стал доступен пользователям. Но что произошло – в компании официально пока не раскрыли.

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После худшего сбоя с 2008 года Facebook снова работает

В понедельник, 4 октября, все услуги Facebook, Instagram и WhatsApp прекратили работу на более чем 6 часов. Фактически, это самое масштабное отключение с 2008 года, когда фейсбук выпал из интернета в сутки.

тогда у сервиса было примерно 80 миллионов пользователей, теперь же – почти 3 миллиарда. Только на Downdetector на плохую работу соцсети пожаловались 10,6 миллиона человек со всего мира.

Сейчас, по состоянию на 2 ночи 5 октября, сервисы Facebook уже работают. Однако некоторые услуги еще не функционируют полностью (например, публикация контента в инстаграме).

Мы сожалеем. И мы упорно работали для восстановления доступа к нашим приложениям и службам, поэтому рады сообщить, что они сейчас возвращаются в сеть. Спасибо, что вы с нами!

– написали на странице Facebook в твиттере.

Что пошло не так – неизвестно

У нас нет еще статистики, сколько точно пользователей фейсбука, инстаграма и других сервисов потеряли к ним доступ. Мы не знаем и официальной причины сбоя.

Американские журналисты со ссылкой на неназванного технического специалиста Facebook указывают, что проблема якобы возникла после обновления маршрутизаторов.

Служба мониторинга Cisco также сообщила, что отключение стало следствием сбоя DNS (Domain Name System – такая себе "телефонная книга" для веб-сайтов).

(Domain Name System – такая себе "телефонная книга" для веб-сайтов). Но в Facebook официально ничего не указывают. Например, Майк Шрепфер (главный технологический директор компании) в твиттере указал только на "проблемы с сетью".

Тем временем акции компании Facebook в течение дня потеряли уже почти 5% своей стоимости.