Facebook вернулся: глобальный сбой в соцсети стал самым масштабным с 2008
Источник:CNBC
Сбой в работе Facebook, который произошел 4 октября 2021, назвали крупнейшим в истории работы сервиса. По данным Downdetector, на работу соцсети (точнее, на ее отсутствие) пожаловались 10,6 миллиона человек со всего мира.
Примерно в час ночи по киевскому времени фейсбук снова стал доступен пользователям. Но что произошло – в компании официально пока не раскрыли.
Важно Facebook частично возобновил работу, как и WhatsApp и Instagram
После худшего сбоя с 2008 года Facebook снова работает
В понедельник, 4 октября, все услуги Facebook, Instagram и WhatsApp прекратили работу на более чем 6 часов. Фактически, это самое масштабное отключение с 2008 года, когда фейсбук выпал из интернета в сутки.Однако есть нюанс: тогда у сервиса было примерно 80 миллионов пользователей, теперь же – почти 3 миллиарда. Только на Downdetector на плохую работу соцсети пожаловались 10,6 миллиона человек со всего мира.
Сейчас, по состоянию на 2 ночи 5 октября, сервисы Facebook уже работают. Однако некоторые услуги еще не функционируют полностью (например, публикация контента в инстаграме).
Мы сожалеем. И мы упорно работали для восстановления доступа к нашим приложениям и службам, поэтому рады сообщить, что они сейчас возвращаются в сеть. Спасибо, что вы с нами!
– написали на странице Facebook в твиттере.
Что пошло не так – неизвестно
У нас нет еще статистики, сколько точно пользователей фейсбука, инстаграма и других сервисов потеряли к ним доступ. Мы не знаем и официальной причины сбоя.
- Американские журналисты со ссылкой на неназванного технического специалиста Facebook указывают, что проблема якобы возникла после обновления маршрутизаторов.
- Служба мониторинга Cisco также сообщила, что отключение стало следствием сбоя DNS (Domain Name System – такая себе "телефонная книга" для веб-сайтов).
- Но в Facebook официально ничего не указывают. Например, Майк Шрепфер (главный технологический директор компании) в твиттере указал только на "проблемы с сетью".
Тем временем акции компании Facebook в течение дня потеряли уже почти 5% своей стоимости.