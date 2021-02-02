Facebook крайне негативно отреагировала на внедрение Apple функции "Прозрачность отслеживания в приложениях" в iOS 14, которая позволяет пользователям запретить сбор данных об их активности приложениями от сторонних разработчиков. Компания пытается найти решение, поскольку может потерять значительную часть прибыли.

Источник: MacRumors

Владельцы iOS-устройств с актуальной версией программного обеспечения при запуске программ, которые собирают данные, видят информационное окно, что позволяет запретить или разрешить отслеживание их активности в сети.

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Реакция Facebook

После ряда публичных заявлений о преднамеренном ущербе бизнеса и обвинений в антиконкурентном поведении в сторону Apple, компания Facebook, судя по всему, решила изменить стратегию. Социальная сеть попытается убедить пользователей добровольно разрешить отслеживание их действий.

В частности в приложении Facebook появится информационный экран, рассказывающий о том, как социальная сеть использует персонализированную рекламу, которая, по ее словам, поддерживает малый бизнес и позволяет сервису оставаться бесплатным. В то же время Facebook предупреждает, что в случае отказа от сбора персональных данных пользователи все равно будут видеть рекламу, однако она будет менее актуальной.



Facebook будет спрашивать разрешения у пользователей на сбор данных / Фото MacRumors

Сейчас Facebook готовит иск против Apple из-за новых правил конфиденциальности. Компания заявляет, что внедрение функции "Прозрачность отслеживания в приложениях" наносит ущерб ее бизнесу и бизнесу ее партнеров, а поведение Apple является антиконкурентным.