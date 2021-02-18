Facebook удалил все новости на страницах австралийских СМИ из-за нового закона
Facebook ограничит возможность распространения новостей на территории Австралии из-за нового закона, который вскоре могут принять в стране для защиты местных СМИ. Согласно новым правилам платформы, австралийским пользователям запретят публикацию ссылок на новостные сообщения, пересмотр международных и местных новостей. Кроме того, запретят делиться чужими записями, которые содержат новости.
Источник:ABC News Australia
Власть Австралии хочет, чтобы технологические гиганты, такие как Facebook и Google, платили за контент, публикуемый с новостных агентств. Руководства платформ заявили, что закон "в корне неправильно понимает отношения между нашей платформой и издателями".
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Ответ власти
В ответ на предложенный Австралией "Закон о сделках со СМИ" Facebook ограничит как издателей, так и жителей страны в возможностях распространения и просмотра местного или международного новостного контента. Пользователи Facebook по всему миру также не смогут делиться публикациями австралийских изданий.
Фейсбук издание ABC News Australia без новостей / Фото ABC News Australia
В Facebook отмечают, что новостной контент для пользователей из Австралии не превышает 4 процентов от всего содержимого, что просматривают пользователи платформы. Представители соцсети объяснили, что применят специальные технологии для ограничения контента.
Реакция Google
Сначала компания Google сделала решительное заявление о том, что отключит поисковую систему в Австралии, если там примут новый закон. Однако позже все же подписала соглашение с информационным агентством News Corp о праве публикации их новостей на своей платформе, и запустила платную новостную платформу, на которой будут публиковать контент, полученный от издателей в рамках заключенного с ними контракта.
В Google отметили, что продолжат предоставлять австралийским пользователям самую свежую информацию со всего мира. Кроме того, компания продолжит сотрудничество с изданиями Agence France-Presse и Australian Associated Press в рамках своей программы проверки публикуемой информации.
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