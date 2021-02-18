Facebook ограничит возможность распространения новостей на территории Австралии из-за нового закона, который вскоре могут принять в стране для защиты местных СМИ. Согласно новым правилам платформы, австралийским пользователям запретят публикацию ссылок на новостные сообщения, пересмотр международных и местных новостей. Кроме того, запретят делиться чужими записями, которые содержат новости.

Власть Австралии хочет, чтобы технологические гиганты, такие как Facebook и Google, платили за контент, публикуемый с новостных агентств. Руководства платформ заявили, что закон "в корне неправильно понимает отношения между нашей платформой и издателями".

Интересно Samsung обязали остановить работу двух фабрик по производству микросхем в США

Ответ власти

В ответ на предложенный Австралией "Закон о сделках со СМИ" Facebook ограничит как издателей, так и жителей страны в возможностях распространения и просмотра местного или международного новостного контента. Пользователи Facebook по всему миру также не смогут делиться публикациями австралийских изданий.



Фейсбук издание ABC News Australia без новостей / Фото ABC News Australia

В Facebook отмечают, что новостной контент для пользователей из Австралии не превышает 4 процентов от всего содержимого, что просматривают пользователи платформы. Представители соцсети объяснили, что применят специальные технологии для ограничения контента.

Реакция Google

Сначала компания Google сделала решительное заявление о том, что отключит поисковую систему в Австралии, если там примут новый закон. Однако позже все же подписала соглашение с информационным агентством News Corp о праве публикации их новостей на своей платформе, и запустила платную новостную платформу, на которой будут публиковать контент, полученный от издателей в рамках заключенного с ними контракта.

В Google отметили, что продолжат предоставлять австралийским пользователям самую свежую информацию со всего мира. Кроме того, компания продолжит сотрудничество с изданиями Agence France-Presse и Australian Associated Press в рамках своей программы проверки публикуемой информации.

Напомним. В Австралии готовится закон, согласно которому технологические гиганты будут обязаны платить местным издателям за контент, который публикуется на их платформах. В случае отсутствия договоренностей размер платы определит назначенный государством арбитр.



Предполагалось, что рассмотрение закона будет проходить 16 февраля, но правительство Австралии согласилось внести некоторые технические поправки после переговоров с главами Facebook и Google, поэтому его рассмотрение состоится позже.