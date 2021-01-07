Facebook и Twitter заблокировали страницы Дональда Трампа
Facebook заморозил страницу Дональда Трампа на 24 часа, а Twitter - на 12 часов. Пока еще действующий глава Белого дома должен удалить свои сообщения, которые соцсети расценили как такие, что провоцируют насилие.
Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Компании видят в его сообщениях не только ложную информацию, но и слова, которые провоцируют насилие. Об этом рассказали в NBC.
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Что сделал Facebook со страницей Трампа
Facebook удалил видеозапись, на которой Дональд Трамп призвал сторонников уйти из Капитолия. Проблема, конечно, не в этом призыве, а в тексте, который его сопровождал.
Мы удалили его, потому что считаем, что это (сообщения Трампа – 24 канал) не способствуют уменьшению риска насилия, а отчасти и наоборот,
– сообщили в компании.
Страницу Трампа также заблокировали на публикацию новых сообщений. Но не навсегда, а пока что на 24 часа.
Как отреагировал Twitter
Twitter также удалил сообщение Трампа, где он заявлял, что беспорядки в Вашингтоне произошли из-за "кражи" у республиканцев победы на президентских выборах.
Компания объявила, что аккаунт Дональда Трампа заблокирован минимум на 12 часов.
Из-за беспрецедентной насильственной ситуации в Вашингтоне мы потребовали удалить три опубликованные сегодня твита Дональда Трампа – за неоднократные и серьезные нарушения нашей политики гражданской целостности,
– написали в Twitter Safety.
И дополнили, что если твиты Трамп не удалит, то "аккаунт останется заблокированным".
Почему страницы Трампа блокируют в соцсетях?Дело в том, что Дональд Трамп призвал демонстрантов сначала собраться на акцию протеста, потом снова писал о фальсификациях на выборах, а потом требовал у своих сторонников "запомнить этот день навсегда".
В соцсетях видят во всем этом проявления симпатии к демонстрантам, которые по меньшей мере не способствуют деэскалации насилия.
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