Facebook заморозил страницу Дональда Трампа на 24 часа, а Twitter - на 12 часов. Пока еще действующий глава Белого дома должен удалить свои сообщения, которые соцсети расценили как такие, что провоцируют насилие.

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Компании видят в его сообщениях не только ложную информацию, но и слова, которые провоцируют насилие. Об этом рассказали в NBC .

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Что сделал Facebook со страницей Трампа

Facebook удалил видеозапись, на которой Дональд Трамп призвал сторонников уйти из Капитолия. Проблема, конечно, не в этом призыве, а в тексте, который его сопровождал.

Мы удалили его, потому что считаем, что это (сообщения Трампа – 24 канал) не способствуют уменьшению риска насилия, а отчасти и наоборот,

– сообщили в компании.

Страницу Трампа также заблокировали на публикацию новых сообщений. Но не навсегда, а пока что на 24 часа.

Как отреагировал Twitter

Twitter также удалил сообщение Трампа, где он заявлял, что беспорядки в Вашингтоне произошли из-за "кражи" у республиканцев победы на президентских выборах.

Компания объявила, что аккаунт Дональда Трампа заблокирован минимум на 12 часов.

Из-за беспрецедентной насильственной ситуации в Вашингтоне мы потребовали удалить три опубликованные сегодня твита Дональда Трампа – за неоднократные и серьезные нарушения нашей политики гражданской целостности,

– написали в Twitter Safety.

И дополнили, что если твиты Трамп не удалит, то "аккаунт останется заблокированным".

Заметим, что и в YouTube удалили видео Трампа, потому что оно нарушает "политику в отношении контента, в котором утверждается, что мошенничество или ошибки изменили результат" выборов.

Почему страницы Трампа блокируют в соцсетях? Дело в том, что Дональд Трамп призвал демонстрантов сначала собраться на акцию протеста, потом снова писал о фальсификациях на выборах, а потом требовал у своих сторонников "запомнить этот день навсегда".



В соцсетях видят во всем этом проявления симпатии к демонстрантам, которые по меньшей мере не способствуют деэскалации насилия.