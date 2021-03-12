Раздел раздой "Stories" в Instagram и Facebook существует довольно давно. Теперь же компания монетизирует их, позволив пользователям зарабатывать на своих коротких роликах посредством размещения в них рекламы в виде стикеров. Пока что функция работает в тестовом режиме для отдельных пользователей.

Суть нововведения в том, что пользователи, публикуя "Истории", смогут поместить на публикацию специальный стикер с рекламой бизнеса, которая подходит под контекст. Например, если пользователь делает публикацию в Национальном парке Йосемити, то наклейка может рекламировать услуги местных производителей.

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Будущее функции

Тестирование функции не означает, что она обязательно появится в будущем для широкого круга пользователей приложения, однако в компании подтверждают начало ее тестирования, пусть и на стадии концепта. Условия получения монетизации, ее сумму и другие подробности пока не разглашаются.

Ранее Facebook дала возможность интеграции рекламы в видеоролики длиной от 1 минуты. Для этого пользователям необходимо иметь 60 тысяч минут времени просмотра за последние 60 дней.

Добавление рекламы в короткие ролики в "Историях" могут позволить компании повысить эффективность рекламы и создать новый формат для бизнес-клиентов. Вполне вероятно, что функция со временем перейдет в Instagram.

Первоначальный тест "очень мал", говорит Facebook, но компания надеется расширить его "в ближайшее время", а затем применить технологию ко всем короткоформатным видео на платформе.