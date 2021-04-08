Известно, что разработку возглавил Эрик Хаззард, который присоединился к Facebook, когда та приобрела его приложение для вопросов и ответов tbh, аудитория которого достигла 2,5 миллионов активных пользователей в день. Приложение насчитывало больше 1 миллиарда ответов на момент его закрытия. Все свои наработки Хаззард теперь может применить в Hotline.

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Что известно о приложении

Интерфейс нового приложения напоминает Clubhouse. Главный экран программы разделен на несколько частей: вверху располагается панель спикера, где отображается иконка с аватаром. Внизу находится панель с аватарами слушателей. В десктопной версии панель ведущего находится справа, а иконки слушателей слева. Для авторизации в приложении используется Twitter-аккаунт и SMS-пароль.

Организаторы конференций смогут удалять неуместные вопросы или отключать пользователей по своему усмотрению. Hotline также автоматически ведет запись бесед. По окончании ведущий получает две записи: одну в формате MP3 (аудио), а другую – в MP4 (видео). После этого их можно опубликовать в других социальных сетях.

На момент запуска присоединиться к Hotline смогут все, кто пожелает. Facebook пока не делала официального объявления о запуске сервиса.

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