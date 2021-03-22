Компания Facebook работает над созданием версии социальной сети Instagram для детей в возрасте до 13 лет. Действующая политика социальной сети запрещает детям до 13 лет использовать сервис.

Об этом стало известно из сообщения вице-президента Instagram по продуктам Виша Шаха, которое было разослано сотрудникам компании. В нем было сказано о том, что работа с молодежью является одним из главных приоритетов для социальной сети, а также о создании версии Instagram, которую могли бы безопасно использовать дети в возрасте до 13 лет.

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Как будет выглядеть новый Instagram для детей

Согласно имеющимся данным, разработку нового продукта будут напрямую курировать глава Instagram Адам Моссера и вице-президент Павни Диванджи, которая присоединилась к компании в декабре прошлого года, а до этого работала в Google, где занималась ориентированными на детскую аудиторию продуктами, в том числе YouTube Kids.

Очевидно, что за счет создания нового сервиса для детей компания Facebook, являющаяся владельцем Instagram, намерена расширить пользовательскую аудиторию своих продуктов. Instagram рассматривает пользователей в возрасте до 13 лет как жизнеспособный сегмент роста, особенно на фоне высокой популярности сервиса среди подростков.

Комментируя данный вопрос, Адам Моссера отметил, что "все больше и больше детей хотят использовать приложения, такие как Instagram".

Здесь нам предстоит сделать много, но часть решения заключается в создании версии Instagram для молодежи или детей, в которой родители имеют контроль над учетной записью. Это одна из вещей, которые мы изучаем,

– сказал Адам Моссера.