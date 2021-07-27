Facebook создает собственную "метавселенную": что известно о новинке от Цукерберга

В Facebook заявили, что компания объединит собственные мощности для создания иммерсивного цифрового мира – "метавселенной". Марк Цукерберг считает этот проект является ключевым для будущего компании Facebook.

Metaverse – это концепция, которая предусматривает создание цифровых миров, в которых могут одновременно находиться несколько человек. Метавселенная тесно связана с технологиями виртуальной реальности и дополненной реальности. В этих направлениях активно работают цифровые гиганты современности: Apple, Google, Amazon и Microsoft. Но Марк Цукерберг решил "обойти" их в своеобразных технологических соревнованиях.

Проблемы с компанией Facebook Пользователи подали жалобу на WhatsApp: известна причина недовольства мессенджером

Зачем людям нужна метавселенная

Определяющим качеством метавселенной будет присутствие – ощущение того, что я действительно нахожусь там с людьми,

– говорит Марк Цукерберг.

Всего во всех современных сервисах виртуальной реальности или дополненной реальности присутствует ощущение "ненастоящести". Человек чувствует, что надев очки виртуальной реальности, он попадает в своеобразный аттракцион для развлечений.

В Facebook есть другое видение будущего отрасли, которое они и хотят воплотить в проекте Metaverse, который является частью Facebook Reality Labs. Метавселенная, созданная Facebook объединит все социальные сети и сервисы, подконтрольные компании; продукты компании, такие как смарт-экраны Portal и очки виртуальной реальности Oculus или другие продукты, которые появятся в будущем.

Metaverse, по словам Цукерберга, будет работать даже на смартфонах. Используя проект, люди смогут отдыхать, работать, общаться и совершать другие действия, которые захотят. Таким образом, Facebook эволюционирует "от компании, которую считают социальной сетью, к компании-метавселенной".

Также Марк Цукерберг говорит, что Metaverse предоставит огромные возможности отдельным создателям и художникам, людям, которые хотят работать и владеть домами далеко от современных городских центров, или людям, живущим в местах, где возможности для получения образования или отдыха более ограничены.

Ориентировочное время появления новинки – не менее 5 лет.