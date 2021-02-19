Решение Facebook запретить жителям Австралии читать и делиться новостями на своей платформе сыграло злую шутку с самой компанией. Согласно многочисленным сообщениям пользователей, Facebook в четверг случайно ограничила свою собственную страницу в Австралии.

Компания сразу же поспешила восстановить все данные страницы. Австралийский журналист опубликовал в Твиттере скриншот, на котором страница Facebook находится в ограниченном статусе, без фото и с пометкой "нет публикаций".

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Массовые блокировки

Facebook has banned Facebook's own Facebook page pic.twitter.com/bvZGRaO77H — Andrew Brown (@AndrewBrownAU) February 17, 2021

Это не единственный случай после ограничения Facebook на публикацию новостей для жителей Австралии в четверг в ответ на предложенный правительством закон, согласно которому крупные технологические компании, такие как Facebook и Google, должны платить издателям новостей за их контент.

Социальная сеть также случайно заблокировала несколько страниц правительственных организаций Австралии, в том числе двух официальных медицинских учреждений, перекрыв доступ к медицинской информации на фоне пандемии коронавируса.

Согласно сообщениям, недоступными были страницы организаций:

Врачи без границ,

Здоровье Сент-Винсента,

Бюро метеорологии,

медицинских инстанций Южной Австралии, Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Австралийской столичной территории, которые публиковали данные об ограничениях в связи с пандемией COVID-19,

Департамента пожарных и аварийных служб штата Вашингтон, где сейчас сохраняется угроза лесных пожаров.

Это вызвало возмущение властей страны.

Действия Facebook нецелесообразны, неуклюжи и нанесут ущерб его репутации,

– отметил главный казначей Джош Фрайденберг.

Большинство ошибочно заблокированных страниц уже восстановлены.