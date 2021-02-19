Facebook случайно заблокировал собственную страницу в Австралии
Решение Facebook запретить жителям Австралии читать и делиться новостями на своей платформе сыграло злую шутку с самой компанией. Согласно многочисленным сообщениям пользователей, Facebook в четверг случайно ограничила свою собственную страницу в Австралии.
Источник:CNET
Компания сразу же поспешила восстановить все данные страницы. Австралийский журналист опубликовал в Твиттере скриншот, на котором страница Facebook находится в ограниченном статусе, без фото и с пометкой "нет публикаций".
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Массовые блокировки
Это не единственный случай после ограничения Facebook на публикацию новостей для жителей Австралии в четверг в ответ на предложенный правительством закон, согласно которому крупные технологические компании, такие как Facebook и Google, должны платить издателям новостей за их контент.
Социальная сеть также случайно заблокировала несколько страниц правительственных организаций Австралии, в том числе двух официальных медицинских учреждений, перекрыв доступ к медицинской информации на фоне пандемии коронавируса.
Согласно сообщениям, недоступными были страницы организаций:
- Врачи без границ,
- Здоровье Сент-Винсента,
- Бюро метеорологии,
- медицинских инстанций Южной Австралии, Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Австралийской столичной территории, которые публиковали данные об ограничениях в связи с пандемией COVID-19,
- Департамента пожарных и аварийных служб штата Вашингтон, где сейчас сохраняется угроза лесных пожаров.
Это вызвало возмущение властей страны.
Действия Facebook нецелесообразны, неуклюжи и нанесут ущерб его репутации,
– отметил главный казначей Джош Фрайденберг.
Большинство ошибочно заблокированных страниц уже восстановлены.
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