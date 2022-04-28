Слитый документ был создан в прошлом году инженерами по конфиденциальности из команды Ad and Business Product. Им было поручено разрабатывать и поддерживать обширную рекламную систему Facebook, ядро бизнеса компании.

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Что стало известно

Анализ отчета, подготовленный командой, свидетельствует, что Facebook не может отследить все, что происходит на платформе.

Мы построили системы с открытыми границами. Результат этих открытых систем и открытой культуры хорошо описан по аналогии: представьте, что вы держите в руке бутылку чернил. Эта бутылка чернил представляет собой смесь всех видов пользовательских данных. Вы выливаете эти чернила в озеро (наши системы открытых данных, наша открытая культура) и они текут повсюду. Как вернуть эти чернила обратно в бутылку? Как это реорганизовать, чтобы они текли только в разрешенные области озера?,

– говорится в документе.

В результате компания не может контролировать изменения политики безопасности, например, создать какое-либо правило типа "данные X не применять для цели Y", как того требуют регуляторы по всему миру. Сообщается, что даже инженеры компании не могут должным образом отслеживать весь путь пользовательской информации.

Представитель Facebook прокомментировал ситуацию изданию Vice. Он отмечает, что информация из утечки, не указывает, будто компания не соблюдает правила и законы, связанные с конфиденциальностью.

Учитывая, что этот документ не описывает наши великие процессы и механизмы контроля для соблюдения правил конфиденциальности, просто некорректно делать вывод о том, что он показывает нарушение. Новые правила конфиденциальности по всему миру вводят разные требования, и этот документ отражает технические решения, которые мы создаем для масштабирования текущих мер, к которым прибегаем для управления данными и выполнения наших обязательств,

– отметил пресс-секретарь в своем заявлении.

Напомним, сейчас Meta, которой и принадлежит соцсети Facebook, пытается обжаловать запрет своих соцсетей в России после того, как там признали компанию и ее сервисы экстремистскими.