Facebook представила уникальный умный браслет
Компания Facebook представила свой фирменный умный браслет. Его можно будет использовать, чтобы управлять будущими очками дополненной реальности (AR).
Источник:Facebook
Это позволит Facebook составить конкуренцию Apple. Напомним, именно Apple Watch являются самыми популярными умными часами в мире.
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Детали о смарт-браслете Facebook
Этот умный браслет будет использовать специальные датчики для преобразования сигналов нервов, которые проходят через запястье к ладони, в цифровые команды.
Это можно использовать для управления функциями девайса и интерпретации сложных движений рук. Таким образом, это позволит пользователю взаимодействовать с виртуальным миром, видимым в виртуальных очках, с помощью движений кистей и пальцев.
Facebook составит конкуренцию Apple / Фото tech.fb.com
В Facebook говорят, что в будущем эта технология позволит владельцу манипулировать с виртуальными объектами в реальном мире, а также вводить текст на виртуальной клавиатуре.
Одна из самых сложных проблем в сфере дополненной реальности – это ввод данных. Все зависит от того, как люди с ними взаимодействуют,
– добавил директор по технологиям Facebook Майк Шрепфер.
Добавим, что в настоящее время многие производители выпускают умные браслеты для отслеживания состояния здоровья пользователя и получения уведомлений со смартфона.
Идея Facebook – довольно уникальная – использовать смарт-браслет как систему ввода данных в виртуальной и дополненной реальности.
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