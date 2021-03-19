Компания Facebook представила свой фирменный умный браслет. Его можно будет использовать, чтобы управлять будущими очками дополненной реальности (AR).

Это позволит Facebook составить конкуренцию Apple. Напомним, именно Apple Watch являются самыми популярными умными часами в мире.

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Детали о смарт-браслете Facebook

Этот умный браслет будет использовать специальные датчики для преобразования сигналов нервов, которые проходят через запястье к ладони, в цифровые команды.

Это можно использовать для управления функциями девайса и интерпретации сложных движений рук. Таким образом, это позволит пользователю взаимодействовать с виртуальным миром, видимым в виртуальных очках, с помощью движений кистей и пальцев.



Facebook составит конкуренцию Apple / Фото tech.fb.com

В Facebook говорят, что в будущем эта технология позволит владельцу манипулировать с виртуальными объектами в реальном мире, а также вводить текст на виртуальной клавиатуре.

Одна из самых сложных проблем в сфере дополненной реальности – это ввод данных. Все зависит от того, как люди с ними взаимодействуют,

– добавил директор по технологиям Facebook Майк Шрепфер.

Добавим, что в настоящее время многие производители выпускают умные браслеты для отслеживания состояния здоровья пользователя и получения уведомлений со смартфона.

Идея Facebook – довольно уникальная – использовать смарт-браслет как систему ввода данных в виртуальной и дополненной реальности.