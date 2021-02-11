Facebook занимается разработкой сервиса аудиочатов, аналогичного Clubhouse. Новый сервис находится на раннем этапе разработки.

Недавно Марк Цукерберг зарегистрировался в приложении Clubhouse и принял участие в шоу, которое транслировалось для пользователей сервиса. Между тем собственные осведомленные источники издания The New York Times говорят о том, что руководство Facebook поручило создать аналогичный продукт. Официальные представители обеих компаний воздержались от комментариев по данному вопросу.

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Что еще скопировала Facebook

В прошлом Facebook неоднократно покупала перспективные стартапы и превращала их в глобальные платформы пользуются популярностью по всему миру. В результате частью Facebook стали социальная сеть Instagram, мессенджер WhatsApp, а также разработчик виртуальной реальности Oculus.

Facebook также известна тем, что часто копирует перспективные функции, которые появляются в сервисах и приложениях конкурентов. Так, в 2016 году в Instagram появились Stories, популярная функция сервиса Snapchat. В прошлом году запустили функцию Reels, что позволяет размещать короткие видео, аналогично тому, как это происходит в TikTok. Кроме того, когда на фоне пандемии коронавируса выросла популярность сервиса видеоконференций Zoom, Facebook быстро создала и выпустила на рынок свой аналог под названием Rooms.

Очевидно, вскоре Facebook запустит аналог Clubhouse, пользователи которого смогут общаться в аудиочатах.