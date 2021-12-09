Свободное толкование новой Политики конфиденциальности Apple позволяет таким приложениям, как Facebook и Snapchat, продолжать осуществлять отслеживание активности пользователей в рекламных целях. Даже если они попросили этого не делать.

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Что известно

Даже через 7 месяцев после внедрения App Tracking Transparency, Apple не запрещает таким компаниям как Facebook и Snapchat собирать некоторую информацию при условии, что она будет обезличена, агрегирована и не будет иметь связи с конкретными профилями пользователей.

FT пишет, что это стало результатом "негласного сдвига", в рамках которого компаниям было разрешено более свободно интерпретировать новую Политику конфиденциальности.

Поскольку Apple требует "не получать данные с прибора с целью его идентификации", разработчики решили отслеживать поведение не конкретных пользователей, а групп, которые все равно будут получать таргетированную рекламу.

По данным издания, Apple явно не одобрила такой метод, но он позволяет третьим лицам собирать данные, даже если пользователь этого делать не позволил. Кроме того, сообщается, что Apple до сих пор позволяет разработчикам собирать данные об IP-адресе, геолокации, языке, модели устройства и размере экрана, несмотря на то, что часть этой информации тоже передается рекламодателям.

Вместе с тем руководство Snapchat сообщило инвесторам, что компания планирует поделиться с рекламодателями данными 306 миллионов пользователей – даже тех, которые не позволили соцсети собирать информацию о них.

Аналогичным образом собирается поступить и Facebook, пытаясь восстановить свою рекламную инфраструктуру "с использованием более агрегированных или анонимных данных".

Напомним, еще в прошлом году компания Apple объявила о новых правилах для разработчиков приложений, согласно которым все программы, размещенные в App Store, теперь должны запрашивать явное разрешение на сбор персональных данных. В случае отказа, компании не получали бы никакой информации о деятельности пользователя. Это вызвало бурную реакцию среди других компаний, а особенно Meta, которая тогда еще называлась Facebook. Она даже объявила о намерении подать в суд, чтобы запретить Apple вводить новые требования. Дело в том, что огромная часть доходов соцсети – это поступления от рекламы. Потеряв данные пользователей, она потеряет возможность подбирать объявления для конкретных людей, что снизит ее привлекательность в глазах рекламодателей.