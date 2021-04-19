Ресурс Vox Media со ссылкой на свои источники пишет, что социальная сеть Марка Цекерберга планирует в разное время представить серию продуктов, которые позиционирует как "социальные аудио". Они включают в себя аналог Clubhouse от Facebook, а также попытку выйти в сектор подкастов через Spotify.

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Какие продукты готовит компания

Как сообщается, среди новых предложений от Facebook будут:

возможность пользователям Facebook записывать короткие голосовые сообщения и публиковать их в своих лентах так же, как сейчас они могут делать это с текстом, картинками и видео;

аудиоверсия Rooms – эта служба видеоконференцсвязи была запущена год назад, когда пандемия подтолкнула массовое внедрение Zoom;

продукт в духе Clubhouse, который позволит группам людей слушать и взаимодействовать с авторами контента на виртуальной "сцене";

продукт для поиска подкастов, который будет связан со Spotify. Последняя вложила за последние годы значительные средства в их развитие. Неясно, собирается ли Facebook делать нечто большее, чем просто предлагать своим пользователям слушать подкасты на Spotify.

Неизвестно, когда все эти продукты станут общедоступными, но новости должны прозвучать в ближайшее время. Аудиоверсия Rooms, скорее всего, будет выпущена сразу, а другие продукты, скорее всего, получат свои первые тестовые версии не раньше лета.