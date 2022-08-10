Расследование полиции

Согласно судебным документам, детектив штата Небраска расследовал дело, в котором подозреваемым выступала 17-летняя жительница штата. Полиция подозревала ее в совершении аборта и Facebook помог следователям получить доказательства по делу.

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В сообщениях было точно видно, как девушка обсуждает прием препарата для аборта. Опираясь на эту информацию, полиция провела обыск в доме семьи, изъяв шесть смартфонов и семь ноутбуков с такими данными, как история просмотра страниц в интернете и электронные письма, общим объемом 24 гигабайта. Среди этой коллекции следователи надеются найти доказательства того, что девушка заказывала таблетки для аборта.

В чем обвиняют девушку

Сейчас 17-летнюю девушку судят как совершеннолетнюю за аборт после 20 недели беременности, проведение аборта без лицензии, сокрытие смерти человека и ложные показания.

Следует отметить, что до того, как полиция получила уведомление от Facebook, она не смогла найти никаких доказательств преступления, кроме неправомерной утилизации плода.

Позиция Meta по запросам на раскрытие личных данных

Meta ранее обжаловали определение суда относительно информации пользователей. Политика Facebook об обжаловании запроса на данные пользователя заключается в том, что если запрос не соответствует действующему законодательству или их политике, или если он юридически неполноценен или слишком широк, компания обжалует его или адаптирует информацию, которую он предоставляет.

Реакция Meta

Впоследствии Meta обнародовала заявление по этому делу, в котором говорится следующее:

В действительных ордерах, полученных от местных правоохранительных органов в начале июня, до решения Верховного суда, не упоминается аборт. Ордеры касались обвинений, связанных с уголовным расследованием, и судебные документы указывают на то, что в то время полиция расследовала дело похороненного мертворожденного ребенка, а не решение сделать аборт.

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Запрет абортов в США

Напомним, что 24 июня Верховный суд США фактически разрешил штатам самостоятельно принимать решения о запрете абортов. Поэтому отныне прерывание беременности будет автоматически считаться преступлением там, где оно будет запрещено.

Некоторые технологические компании приняли меры для защиты конфиденциальности желающих пройти процедуру, хотя большинство тщательно избегали твердой позиции и не исключают выполнения запросов на такие данные. Очевидно, Facebook поставила себя в последний лагерь.