Какие нововведения ждут пользователей Facebook

Согласно опубликованным данным, пользователи социальной сети теперь могут в настройках выбрать один из трех вариантов для ограничения на комментарии к публикациям. Таким образом, каждый пользователь может оставить комментарий открытым для всех, только для друзей или же только для страниц и профилей, которые упоминаются в публикации. Если же указать в настройках только собственный профиль Facebook, то комментировать пост другие пользователи не смогут вообще.

Интересно Facebook готовит отдельный Instagram для детей

Что изменится в ленте новостей

Еще одно нововведение касается формы представления контента в новостной ленте. Разработчики добавили функцию "Панель фильтров ленты", благодаря которой можно осуществлять ранжирование контента, что публикуется и попадает в вашу ленту. Это значит, что пользователи смогут самостоятельно выбирать, какой именно контент следует показывать в первую очередь. В ближайшее время этот инструмент станет доступен пользователям, которые используют для взаимодействия с соцсетью устройства на базе Android, а в течение нескольких недель он появится в версии приложения для iOS.

Другие нововведения в Facebook

Еще разработчики подробнее рассказали о том, как работает функция подбора рекомендованного к просмотру контента. Алгоритм подбора рекомендуемых материалов основывается на поведении пользователя в социальной сети. Это значит, что если пользователь часто просматривает или комментирует материалы, например, на спортивную тематику, то ему будет рекомендоваться к просмотру такой контент.