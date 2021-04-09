Компания сообщила, что уже приступила к тестированию нововведения в США. Постепенно она будет обозначать все больше сообщений.

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Зачем это компании

Facebook не объясняет, почему добавляет эти отметки, но очевидно, что маркировка сатирических постов является весьма важной для компании.

При большом количестве информационных потоков пользователям интернета порой весьма трудно распознать шуточные новости, отличить публикации из официальных страниц известных людей от публикаций их клонов, фан-страниц или мошенников.

В определенном смысле такие фан-страницы можно рассматривать как тип дезинформации. А соцсеть уже долгое время борется и ищет новые пути снижения количества фейковых новостей на своей платформе.

Это не первый раз, когда социальная сеть пытается отделить истинные новости от тех, что вызывают сомнение. В июне прошлого года Facebook начал маркировать СМИ, которые "полностью или частично находятся под влиянием правительства". Компания заявила, что она нуждается в ярлыках, чтобы предупредить пользователей о возможной подтасовке фактов в стратегических целях определенных государств.