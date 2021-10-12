О готовности стать более открытой для контролирующих органов заявил вице-президент Facebook Ник Клегг. Это заявление стало очередным шагом компании на пути сглаживания репутационного ущерба, который был нанесен после серии заявлений бывшей сотрудницы, утверждающей, что Facebook давно знает о вреде, который наносит социальная сеть Instagram психике подростков. Она также обвинила гиганта социальных сетей в том, что прибыль для компании всегда важнее чем благополучие пользователей.

Не пропустите Закрыли рот Цукербергу и "удалили" Facebook: новая обложка TIME вызвала резонанс в сети

Алгоритмы должны быть привлечены к ответственности, если этого требует законодательство, чтобы люди могли сравнить то, что, по нашим словам, они должны делать, с тем, что происходит на самом деле,

– заявил Клегг.

Он также добавил, что Facebook готова к изменению американского закона, защищает компанию от ответственности за контент, публикуемый пользователями. В беседе с журналистами Bloomberg Клегг подчеркнул, что Facebook приветствует введение ограничительных защитных мер, "при условии, что они будут использовать системы и политику так, как они должны это делать".

Скандал вокруг Facebook

В течение сентября издание The Wall Street Journal опубликовало 9 развернутых журналистских расследований, в которых фигурирует компания Марка Цукерберга. Информатором, которая "слила" внутреннюю кухню Facebook стала Фрэнсис Хауген, бывшая менеджер продуктов социальной сети, которая впоследствии сама раскрыла свою личность публично.

В информации и материалах, которые предоставила Хауген журналисты выявили ряд сомнительных и неоднозначных особенностей работы алгоритмов соцсети.

Подтвердить удалось следующие ключевые проблемы:

Алгоритмы построены таким образом, чтобы пользователь продолжал взаимодействие с платформой. В ленте новостей чаще появляются публикации, которые провоцируют людей, в частности, содержат хейтспич, разжигание ненависти, споры пользователей с разными мнениями и тому подобное.

В ленте новостей чаще появляются публикации, которые провоцируют людей, в частности, содержат хейтспич, разжигание ненависти, споры пользователей с разными мнениями и тому подобное. Вес обычного лайка сообщения значительно меньше, чем смайликов с реакциями . Так, в ленте скорее появится сообщение с несколькими смайликами возмущения, чем фото из отпуска друга с одними лишь лайками.

. Так, в ленте скорее появится сообщение с несколькими смайликами возмущения, чем фото из отпуска друга с одними лишь лайками. Дочерняя платформа Instagram негативно влияет на подростков , поскольку предлагает контент, не имея никакого механизма верификации возраста пользователя.

, поскольку предлагает контент, не имея никакого механизма верификации возраста пользователя. У Facebook есть "белый список" пользователей , которым разрешено больше, чем другим. Обычно это политики, инфлюенсеры и спортсмены. Так, если они нарушают правила соцсети, то, скорее всего, такой контент не заблокируют и не удалят.

, которым разрешено больше, чем другим. Обычно это политики, инфлюенсеры и спортсмены. Так, если они нарушают правила соцсети, то, скорее всего, такой контент не заблокируют и не удалят. Хотя в Facebook работают десятки тысяч модераторов, их подавляющее большинство занимается мониторингом контента на английском языке. Так, публикации из Африки и Азии модерируются гораздо меньше , а иногда не проверяются вовсе.

, а иногда не проверяются вовсе. Соцсеть переполнена фейками, в частности дезинформацией о вакцинации против COVID-19. Доказано, что в США почти 40% всех статей на эту тему размещают антивакцинаторы.

Ранее Клегг объявил о скором введении ряда новых функций, в том числе системы, которая будет подталкивать подростков к тому, чтобы делать перерывы в процессе взаимодействия с Instagram. Социальная сеть также намерена защитить подростков от контента, который способен навредить их психике.