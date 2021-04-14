В приложении отсутствуют общедоступные профили, перелистывание чужих страниц и возможность прямых контактов. Сначала пользователи будут иметь только 4 минуты для первого знакомства. Если собеседники единогласно укажут, что приятно провели время, в следующий раз у них состоится 10-минутное виртуальное свидание. И уже в случае нового успеха Sparked предложит перейти к Instagram, iMessage или электронной почте.

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Функциональность приложения

Новый продукт компании Facebook предлагает пользователям выбрать желаемые характеристики партнера и географию поиска. В частности обещают возможности выбора пола и ориентации, а также допустимость трансгендерности.



Интерфейс нового приложения Sparked / Фото The Verge

Отмечается, что главным стремлением разработчиков является добродушие участников спонтанных знакомств. Поскольку существует большая вероятность грубого или оскорбительного поведения при коротком знакомстве со случайными людьми, при регистрации нужно указать, какие душевные качества делают его хорошим человеком. Затем пользователь помещается в список ожидания, а информация проверяется оператором, который имеет право отказать в доступе.

Разработкой Sparked занята NPE Team – внутренняя группа Facebook, которая работает над экспериментальными приложениями. Эта команда запустила множество проектов, но ни один из них не пользуется особым успехом, поэтому неясно, есть ли у Sparked шансы, хотя сама концепция довольно оригинальна.



Интерфейс нового приложения Sparked / Фото The Verge

Sparked – второй сервис компании для знакомств. Facebook Dating, что расширяет функциональность основного приложения Facebook, была запущена в США в 2019 году и с тех пор развернута в разных странах. Принцип его работы схож с большинством других подобных сервисов.