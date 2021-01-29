Facebook намерен довести свой спор с Apple, связанный с новой политикой конфиденциальности в App Store, в суд. Согласно имеющимся данным, гигант социальных сетей с помощью юрисконсульта готовится подать антимонопольный иск против Apple.

Источник: 9to5Mac

Источник говорит о том, что в исковом заявлении Facebook обвинит Apple в "злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке смартфонов и принуждении разработчиков приложений к соблюдению правил App Store, которым не обязаны следовать собственные приложения Apple".

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Детали иска

Иск Facebook частично связан с новой политикой конфиденциальности Apple, согласно которой разработчики приложений, которые размещают свою продукцию в App Store, должны получать от пользователей явное разрешение на сбор данных. Эти данные используются для демонстрации пользователям персонализированной рекламы и оценки эффективности маркетинговых кампаний.

В Facebook считают, что пользователи будут отказываться от предоставления данных. Это приведет к потере возможности персонализации рекламы, в результате чего доходы рекламодателей и разработчиков приложений упадут.

Еще один пункт обвинений может быть связан с тем, что Apple заставляет разработчиков использовать собственную платежную систему внутри приложений для iOS, что затрудняет конкуренцию на рынке мобильных приложений.

В сообщении утверждается, что руководство Facebook "сталкивается с внутренним сопротивлением" со стороны сотрудников, что может заставить компанию отказаться от судебной тяжбы с Apple. Некоторые из работников считают, что компания не может быть "убедительной жертвой", поскольку в Facebook немало своих проблем, связанных с конфиденциальностью и обработкой данных.