Facebook перестанет рекомендовать потенциально опасные группы и ограничит нарушителей
Facebook заявила об изменениях, направленных на то, чтобы группы в социальной сети оставались безопасными и не допускали распространения вредоносного контента. Особое внимание будет уделяться группам с записями, которые разжигают ненависть и дезинформируют.
Источник:9to5Mac
Facebook в своем блоге объявила об изменениях в практике рекомендаций групп. В частности, соцсеть больше не будет предлагать пользователям группы, идентифицированные как вредоносные.
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Цели Facebook и способы достижения
По словам компании, ее усилия направлены на защиту от информации, которая может нанести вред.
Facebook в США недавно исключила из рекомендаций общественные и политические группы, а также недавно созданные сообщества, хотя их все еще можно найти при целенаправленном поиске. Теперь эти правила распространяются на весь мир.
По новым правилам, когда группа начинает нарушать правила социальной сети, она все реже появляется в списке рекомендаций.
- Когда пользователь попытается присоединиться к такой группе, Facebook предупредит об этом.
- Администраторам и модераторам необходимо будет временно рассматривать все публикации, если в сообществе есть значительное количество участников, которые ранее нарушали правила соцсети.
- Пользователи, которые нарушают правила поведения в группах, не смогут писать сообщения и оставлять комментарии в течение определенного времени не только в конкретной группе, где были нарушены правила, но и во всех других.
- Они также не смогут создавать собственные группы.
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