Facebook заявила об изменениях, направленных на то, чтобы группы в социальной сети оставались безопасными и не допускали распространения вредоносного контента. Особое внимание будет уделяться группам с записями, которые разжигают ненависть и дезинформируют.

Facebook в своем блоге объявила об изменениях в практике рекомендаций групп. В частности, соцсеть больше не будет предлагать пользователям группы, идентифицированные как вредоносные.

Интересно Samsung показала большой изогнутый монитор с разрешением Ultra WQHD

Цели Facebook и способы достижения

По словам компании, ее усилия направлены на защиту от информации, которая может нанести вред.

Facebook в США недавно исключила из рекомендаций общественные и политические группы, а также недавно созданные сообщества, хотя их все еще можно найти при целенаправленном поиске. Теперь эти правила распространяются на весь мир.

По новым правилам, когда группа начинает нарушать правила социальной сети, она все реже появляется в списке рекомендаций.