Facebook перепутал темнокожих людей с приматами и оказался в центре скандала

Алгоритм соцсети Facebook на базе искусственного интеллекта обвинили в расизме. Дело в том, что он определил видео с темнокожими людьми, как видео с приматами. На это обратили внимание пользователи соцсети, которые заметили, что система предлагает "продолжить смотреть видео приматов".

Реакция компании на инцидент

Facebook уже инициировал служебное расследование по данному инциденту и принес извинения, подчеркнув, что это "недопустимая ошибка". Компания пообещала разобраться и сделать все возможное, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

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Представители компании предварительно приостановили механизм, который дает рекомендации ИИ-алгоритму по маркировке видео.

Как мы уже отмечали, несмотря на то, что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он несовершенен и нам еще предстоит много работы. Мы приносим свои извинения всем, кто мог увидеть эти оскорбительные рекомендации,

– прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Facebook Дени Левер.

О каком видео идет речь

Летом 27 июня на странице в профиле The Daily Mail появилось видео, в котором демонстрируются потасовки темнокожих мужчин с гражданскими лицами и полицейскими. Видео не имело никакого отношения к приматам.



Скриншот видео с ошибкой ИИ-алгоритма Facebook / 24 канал

Аналогичные ситуации с алгоритмами на базе искусственного интеллекта

Ранее неоднократно были зафиксированы случаи расизма со стороны искусственного интеллекта.

Так, в 2015 году сервис Google Фото обозначил несколько снимков с темнокожими людьми как изображение "гориллы", за что Google пришлось приносить извинения. Тогда же было объявлено, что компания будет работать над немедленным устранением проблемы.

Более чем через два года было установлено, что Google решила вопрос путем цензуры слова "горилла" в поисковых запросах, а также частичной блокировки слов "шимпанзе" и "обезьяна".

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Стоит отметить, что техногиганты Google, Amazon и другие компании уже много лет находятся под пристальным наблюдением из-за предвзятости своих алгоритмов, особенно в расовых вопросах.

Исследования показали, что технология распознавания лиц предвзято относится к темнокожим людям и крайне трудно идентифицирует их, из-за чего произошло несколько инцидентов, когда темнокожие подвергались дискриминации или беспричинным арестам.