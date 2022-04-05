Что произошло

Как сообщает 24 канал, сообщения пользователей, которые рассказывали о геноциде украинского населения в Буче совершенное российскими военными, начали скрывать в соцсетях. Они были с хештегами #Bucha и #BuchaMassacre.

К теме Facebook и Instagram блокируют хэштеги #Bucha и #BuchaMassacre

Это произошло из-за того, что пользователи из России начали массово жаловаться на такие публикации, а алгоритм, в свою очередь, начал их скрывать.

Реакция Facebook

В Facebook подтвердили, что сокрытие публикаций с этими хэштегами произошло именно в результате работы алгоритма. Сейчас в дело вмешались модераторы, а сообщения постепенно восстанавливают.

Об этом рассказал представитель Meta. Энди Стоун изданию Reuters сказал, что автоматические системы, которые сканируют изображение насилия в Facebook и Instagram, которые также принадлежат компании, отвечающие за блокировку хэштэгов, включая #bucha и #buchamassacre.

Это произошло автоматически из-за графического контента, который люди размещали с использованием этих хэштэгов. Когда мы узнали о проблеме вчера, мы быстро разблокировали хэштеги,

– написал Стоун.

В компании также заверили, что знают о проблеме и пытаются быстро разблокировать сообщения с хештегами #Bucha и #BuchaMassacre.

Стоит добавить, что правозащитные организации сильно раскритиковали Meta из-за удаления контента, который отражает реальную ситуацию в Украине во время войны, ведь это фактически доказательства военных преступлений, которые могут увидеть люди со всего мира.