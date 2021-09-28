Почти сразу после объявления о начале работы на компанию Марка Цукерберга посыпалась лавина критики. Недовольство выражали как обычные пользователи, так и политики.

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Почему Instagram Kids приостановили

Издание CNBC считает, что именно критика и стала причиной паузы. Дело в том, что после статьи The Wall Street Journal о тайном внутреннем анализе Facebook, который якобы показал, что Instagram может вызвать у девочек-подростков суицидальные мысли, анорексию и психологические проблемы, представители Комитета Сената США по торговле и защите прав потребителей захотели провести расследование. Это далеко не единственный случай, когда компании досталось за ее сервисы, в частности Instagram Kids.

Мы считаем, что создание "Instagram Kids" – это правильное решение, но останавливаем работу,

– написали в блоге Facebook.

Вместе с тем компания отметила, что продолжит разработку инструментов родительского контроля. Ведь проект был начат, чтобы решить "важную проблему, которая наблюдается во всей отрасли" – аудитория все молодеет, дети указывают неправильный возраст, загружая приложения, не предназначенные для тех, кому меньше 13 лет.

Разработчики стремятся предоставить родителям возможность контроля за использованием Instagram их детьми. Поэтому пока отдельные инструменты для этого будут интегрированы в основной приложение. "Критики Instagram Kids воспримут это как признание того, что проект – плохая идея, – продолжает Адам Моссера, глава Instagram. – Это не тот случай. Реальность такова, что дети уже находятся в сети, и мы считаем, что развитие опыта, соответствующего их возрасту, разработанного специально для них, гораздо лучше для родителей, чем то, что мы имеем сегодня".

Что дальше

В своем сообщении Facebook использовала само слово "пауза". В то же время речь идет о продолжении диалога с родителями, экспертами и политиками, чтобы продемонстрировать ценность и необходимость продукта.

Поэтому вполне возможно, что после долгих переговоров и аргументов Instagram Kids все же увидит свет. Тем более, что аналогичные решения уже давно есть у некоторых других компаний – например, YouTube.