Facebook ошибочно верифицировал фан-страницу Илона Маска, а затем она загадочно исчезла

Социальная сеть ошибочно верифицировала неофициальную страницу Илона Маска. После получения "галочки" владелец учетной записи призвал подписчиков перевести 1 000 долларов в биткоинах, чтобы получить 2 000 долларов.

Профиль не позиционирует себя как фейк Илона Маска – напротив, владелец указывает, что это фан-страница, на которую будут загружены твиты и другие материалы от главы Tesla и SpaceX. Компания Meta (бывшая Facebook Inc.), владеющая соцсетью Facebook, никак не прокомментировала эту ситуацию.

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Верифицированная страница Илона Маска в Facebook / Фото The Verge

Непонятно, когда страница была верифицирована. В уведомлении о проверке Facebook говорится, что компания "подтвердила, что страница или профиль являются подлинной страницей публичного лица или бренда, которые она представляет".

Сейчас страница просто исчезла. Очевидно, что соцсеть удалила ее без всяких объяснений.



Facebook удалил верифицированную страницу / Фото 24 канала

Скрытые и очевидные проблемы верификации

Чтобы быть верифицированным в Facebook, вы должны заполнить форму, которая требует, среди прочего, чтобы лицо, подающее ее, предоставило официальное удостоверение в виде водительских прав, паспорта, национального удостоверения личности, налоговой декларации, последних счетов за коммунальные услуги или других подтверждающих документов. Как получить значок верификации Facebook, читайте здесь

Верификация профиля является проблемой для крупных социальных сетей. Twitter также боролся с этой проблемой. Он приостановил свою программу проверки в 2017 году и возобновил ее в начале этого года. Однако перезапуск был несколько проблемным, и в июле компания признала, что ошибочно верифицировала небольшое количество поддельных учетных записей.