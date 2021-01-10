По словам главы отдела аппаратных решений Facebook Эндрю Босуорт, умные очки Facebook появятся рано или поздно в 2021 году, но в них не будет технологии дополненной реальности. Очки, которые создаются в сотрудничестве с Ray-Ban и ее материнской компанией Luxottica Group, будут подключаться к мобильным устройствам, но выведены на них цифровые объекты не будут привязаны к реальным изображениям.

Facebook впервые объявила о планах по выпуску очков AR в 2017 году, сообщает 24 канал. С тех пор компания проработала ряд технологий камеры, которые позволяют проектировать цифровые изображения в физический мир: примером могут служить фотофильтры для фронтальных камер смартфонов.

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Продукты Facebook

В последние годы Facebook также инвестировала значительные ресурсы в разработку оборудования, приобрела компанию виртуальной реальности Oculus и запустила устройство видеосвязи для дома под названием Portal. По словам информатора, в отделах VR, AR и аппаратного обеспечения Facebook работает более 6000 сотрудников. Это большая команда Facebook, чем та, которая работает над приложениями Instagram и WhatsApp, каждым из которых пользуются миллиарды людей.

Умные очки от Facebook – часть долгосрочных усилий компании по созданию следующей большой платформы. Исполнительный директор Марк Цукерберг выступает активным сторонником AR и VR. Но первая версия очков Facebook не получит дополненной реальности, то есть возможности дополнять цифровыми объектами физический мир. Компания пока не разглашает набор функций будущего устройства, но утверждает, что соответствует общей философии Facebook по продвижению AR.

Что смогут делать разумные очки Facebook

Эндрю Босуорт отметил, что очки, например, позволят в любой момент сделать видеозапись от первого лица, не доставая смартфон из кармана. Остается ждать, уже в этом году мы сможет убедиться несколько у Facebook получится интересный продукт.