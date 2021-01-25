Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вновь оскандалился резонным высказыванием. В Facebook он употребил фразу "обнаглевшие американцы", после чего его пост был скрыт, кроме того, ему запретили публиковать посты в течение суток.

Источник: 24 канал

"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает правила Сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", – возмутился Рогозин.

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Детали скандала с Рогозиным

Началось все с поста бывшего американского посла в России Майкла Макфола. Он поддержал протесты в России в защиту оппозиционера Алексея Навального.

Поражен храбростью российских граждан сегодня,

– написал Макфол.

Этот твит не мог обойти Рогозин, поэтому посоветовал бывшему послу не вмешиваться в дела его страны.

"Твои высказывания здесь – это наглое вмешательство в дела моей страны. Good night", – разъяренно написал глава Роскосмоса.

Но на этом он не успокоился и решил продолжить дискуссию в Facebook:

"Вы, господа американцы, окончательно обнаглели. Учителей из себя не стройте, учителя вы хреновые, такой бардак на весь мир у себя устроили", – написал Рогозин.

Но уже через несколько часов этот пост скрыт, а Рогозину запретили публиковать посты в течение суток.