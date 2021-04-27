Компания Facebook представила новый миниплеер для мобильных приложений соцсети, который позволит слушать музыку и подкасты со Spotify. Нововведение будет доступно пользователям как iOS, так и Android абсолютно бесплатно и независимо от наличия платной подписки.

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Как это будет работать

Разработчики также упростят для слушателей возможности делиться контентом с Spotify в своей ленте. Если пользователь нажмет кнопку "Поделиться", то на его странице появится плеер с соответствующим звуком.

Для использования требуется учетная запись в Spotify, но зарегистрироваться через него возможности не будет. Наличие подписки также повлияет на процесс воспроизведения контента. В соответствии с правилами музыкального сервиса, пользователи бесплатной версии смогут послушать записи в случайном порядке с наличием рекламы. Тогда как платные подписчики смогут выбирать, что слушать.

Прослушивание будет продолжаться, даже если пользователь свернет программу и займется другими делами.

Марк Цукерберг ранее подтверждал планы по развитию аудио направления Facebook. Компания планирует запустить звуковые аудиоклипы Soundbites, аналог Clubhouse и собственную платформу подкастов.

Тестирование новых опций запланировано на ближайшие месяцы.