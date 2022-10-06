Как отмечается в блоге Meta, обновление для Facebook Feed действительно позволит сделать ленту более интересной и более персонализированной. В частности, люди смогут выбрать "Показать больше" или "Показать меньше" под каждым постом в социальной сети.

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Благодаря этому, алгоритмы ленты позволят использовать некую обратную связь для того, чтобы отбирать интересующий пользователя контент. Далее на основе этой информации соцсеть будет рекомендовать вам те или иные публикации.



Кнопки "Показать больше" и "Показать меньше" под постами / Фото Meta

Как это работает

Каждый пост имеет своеобразный рейтинг. Щелкнув "Показать больше", пользователь временно повышает этот рейтинг и рейтинг аналогичного контента. Нажав "Показать меньшее", платформа временно снижает "ценность" контента. Рейтинг определяет, что именно пользователь видит в выдаче. Как сообщают в Meta, это позволит сделать системы искусственного интеллекта социальной сети более умными и ответственными.

Первоначально пользователи будут время от времени видеть кнопки выбора непосредственно в своей выдаче. Facebook намерена сделать функцию более привычной. Так или иначе, в любое время можно сделать подходящий выбор, нажав на сопутствующее трехточечное меню.



Соответствующие опции доступны в трехточечном меню для каждого поста / Фото Meta

Кроме того, компания позволит выбирать, какой тип контента пользователи хотят видеть в своей ленте в принципе. Например, теперь можно выбрать демонстрацию большего количества постов, опубликованных друзьями или членами семьи, и меньше постов, опубликованных группами.

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Зачем это сделали

Изменения появились в Facebook после того, как социальная сеть Instagram, принадлежащая той же Meta, подверглась критике из-за демонстрации слишком большого количества "рекомендованных" постов.

Пользователи уже начали получать возможность воспользоваться нововведениями в выдаче Facebook.