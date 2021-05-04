Компания ищет способы минимизировать влияние новых правил конфиденциальности Apple. Она уже внесла соответствующие изменения в приложения для iPhone и iPad, но так, чтобы снизить ущерб рекламному бизнесу.

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Тактика страха

В iOS 14.5 появились новые настройки конфиденциальности, которые позволяют владельцам iPhone и iPad запретить приложениям собирать их персональные данные. Причем в соответствии с новыми требованиями, приложения должны в явной форме получать разрешение на сбор личных данных.

Именно поэтому теперь пользователи начали получать соответствующие уведомления о сборе данных в приложениях Facebook и Instagram. В таких уведомлениях и содержатся сообщения о том, что разрешение на сбор данных помогает оставаться сервисам бесплатными.

Пользователи и СМИ уже прозвали это "тактикой запугивания" из-за довольно прозрачного намека: разрешите слежение, или мы будем вынуждены ввести плату за пользование.