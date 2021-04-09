В общем, в отчетах пользователей зафиксировали более 112 тысяч проблем в работе Facebook. Еще 101 тысяч пользователей пожаловались на работу Instagram, а почти 5000 пользователей возмутились из-за сбоя в Whatsapp.

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Но как показывает Downdetector, проблему удалось быстро устранить, примерно через полтора часа все три сервиса возобновили свою работу. По состоянию на утро 9 апреля сбоев в работе этих соцсетей и мессенджера не фиксируют.

Что не работало

Instagram

Больше всего жалоб коснулось мобильной ленты – ее не смогли обновить 73% пользователей;

Еще 17% пожаловались на работу флеш;

А 9% пользователей не сумели залогиниться.

Whatsapp

В 73% пользователей возникли проблемы с подключением мессенджера;

18% не могли отправлять или получать сообщения;

А еще 7% не сумели войти в систему.

Facebook