Facebook, Instagram и WhatsApp до сих пор не работают: в сети назвали возможную причину сбоя

Пока не работают крупнейшие соцсети мира, пользователи ищут возможную причину сбоя. Одна из теорий говорит об удалении записей DNS.

Эксперты по безопасности отслеживают ситуацию. Они говорят, что отключение могло быть вызвано сбоем конфигурации, который в свою очередь может быть результатом внутренней ошибки.

Интересно Facebook, Instagram и WhatsApp не работают: произошел масштабный сбой

Что происходит с сетями

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS (система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в Интернете,

– пишут в сети.

Вместе с тем хакерскую атаку не рассматривают как возможную причину недоступности сайтов, хотя теоретически такая возможность все же есть. Однако атака такого масштаба требует значительных и современных технологических ресурсов и мощностей, которыми мало кто обладает.

Журналист издания Independent Брайан Кребс в своем твиттере заявил, что записи DNS были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.

Подтверждено: Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com сегодня утром были удалены из глобальных таблиц маршрутизации. Можете ли вы представить себе работу в FB прямо сейчас, когда ваша электронная почта больше не работает и все ваши внутренние инструменты на базе FB выходят из строя?

География распространения проблем на ресурсах Facebook / Скриншоты с сайта Downdetector

Компания работает над восстановлением доступа к своим ресурсам.