Эксперты по безопасности отслеживают ситуацию. Они говорят, что отключение могло быть вызвано сбоем конфигурации, который в свою очередь может быть результатом внутренней ошибки.

Интересно Facebook, Instagram и WhatsApp не работают: произошел масштабный сбой

Что происходит с сетями

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS (система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в Интернете,

– пишут в сети.

Вместе с тем хакерскую атаку не рассматривают как возможную причину недоступности сайтов, хотя теоретически такая возможность все же есть. Однако атака такого масштаба требует значительных и современных технологических ресурсов и мощностей, которыми мало кто обладает.

Журналист издания Independent Брайан Кребс в своем твиттере заявил, что записи DNS были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.

Подтверждено: Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com сегодня утром были удалены из глобальных таблиц маршрутизации. Можете ли вы представить себе работу в FB прямо сейчас, когда ваша электронная почта больше не работает и все ваши внутренние инструменты на базе FB выходят из строя?

География распространения проблем на ресурсах Facebook / Скриншоты с сайта Downdetector

Компания работает над восстановлением доступа к своим ресурсам.