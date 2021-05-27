Facebook и Instagram совсем скоро дадут пользователям возможность скрывать лайки под публикациями – как своими, так и чужими. Этим шагом разработчики хотят "снизить социальное давление". Также, Instagram разработали гайд, который поможет справиться с трудностями такого характера.

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Как это будет работать

Новая система будет достаточно гибкой. Она позволит настроить параметры демонстрации лайков и просмотров, сузив круг людей по желанию пользователя.



Facebook и Instagram вводят опцию скрытия лайков / Фото Facebook

Масштабное тестирование системы скрытия лайков начали в апреле. До этого, в 2019 году, обновления испытывали на очень ограниченном кругу пользователей.

С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать: скрывать счетчик отметок "нравится" под своими постами в Instagram или нет, скрывать от себя количество отметок "нравится" под публикациями из ленты новостей или нет,

– говорится в сообщении американской компании.

Известно также, что среди других протестированных компанией вариантов было скрытие числа подписчиков.



Facebook и Instagram вводят опцию скрытия лайков / Фото Facebook

Напомним, ранее Facebook зафиксировал рост рынка "дезинформации как услуги" – распространение фальшивых новостей на коммерческой основе.