Facebook и Instagram внезапно восстановили страницы Дональда Трампа
Крупные социальные сети Facebook и Instagram восстановили страницы лидера США Дональда Трампа после многодневной блокировки.
Пока неизвестно, есть ли у Трампа доступ к своим страницам в соцсетях. Об этом сообщает CNN.
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Почему страницы Трампа ранее заблокировали
После штурма здания Конгресса США в Вашингтоне Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Spotify и Twitter ограничили Дональду Трампу доступ к своим страницам в соцсетях. Дело в том, что Трамп является очень активным пользователем соцсетей и через них в день беспорядков в Вашингтоне общался со своими разъяренными приверженцами.
Сперва Дональд Трамп призвал демонстрантов собраться на акцию протеста, затем писал о фальсификациях на выборах, а после этого требовал у своих сторонников "запомнить этот день навсегда". Немалое количество людей оценили это как призыв к насилию.
Что стоит знать о беспорядках в Вашингтоне
- 6 января группа сторонников Трампа после митинга в Вашингтоне ворвалась в здание Капитолия, где в это время проходила совместная сессия палат Конгресса США.
- Они должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Однако заседание пришлось прервать.
- Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение. Всего в результате штурма Капитолия погибли 5 человек.
- Не менее 70 лицам предъявлены различные обвинения, включая нарушение комендантского часа, незаконное проникновение в госучреждение, незаконное ношение оружия.
Заметим, что штурм Капитолия начался после митинга сторонников Дональда Трампа, на котором действующий президент произнес речь и призвал людей идти к зданию Конгресса. За это конгрессмены-демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту. Палата представителей проголосовала за его импичмент. Таким образом Трамп стал первым президентом в истории США, которого подвергли импичменту дважды.
Источник: 24 канал
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