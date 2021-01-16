Крупные социальные сети Facebook и Instagram восстановили страницы лидера США Дональда Трампа после многодневной блокировки.

Пока неизвестно, есть ли у Трампа доступ к своим страницам в соцсетях. Об этом сообщает CNN.

Важно Акции компании Twitter упали после блокировки страницы Трампа

Почему страницы Трампа ранее заблокировали

После штурма здания Конгресса США в Вашингтоне Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Spotify и Twitter ограничили Дональду Трампу доступ к своим страницам в соцсетях. Дело в том, что Трамп является очень активным пользователем соцсетей и через них в день беспорядков в Вашингтоне общался со своими разъяренными приверженцами.

Сперва Дональд Трамп призвал демонстрантов собраться на акцию протеста, затем писал о фальсификациях на выборах, а после этого требовал у своих сторонников "запомнить этот день навсегда". Немалое количество людей оценили это как призыв к насилию.

Что стоит знать о беспорядках в Вашингтоне

6 января группа сторонников Трампа после митинга в Вашингтоне ворвалась в здание Капитолия , где в это время проходила совместная сессия палат Конгресса США.

, где в это время проходила совместная сессия палат Конгресса США. Они должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Однако заседание пришлось прервать.

демократа Джо Байдена на выборах президента. Однако заседание пришлось прервать. Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение . Всего в результате штурма Капитолия погибли 5 человек.

. Всего в результате штурма Капитолия погибли 5 человек. Не менее 70 лицам предъявлены различные обвинения, включая нарушение комендантского часа, незаконное проникновение в госучреждение, незаконное ношение оружия.

Заметим, что штурм Капитолия начался после митинга сторонников Дональда Трампа, на котором действующий президент произнес речь и призвал людей идти к зданию Конгресса. За это конгрессмены-демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту. Палата представителей проголосовала за его импичмент. Таким образом Трамп стал первым президентом в истории США, которого подвергли импичменту дважды.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала