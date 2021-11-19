В Facebook и Instagram снова начались глобальные сбои

19 ноября 2021 , 22:07
Читати новину українською

Источник:

Downdetector

Пользователи Instagram и Facebook посетовали на проблемы с работой сервисов. Сбой был зафиксирован 19 ноября на территории западной Европы.

Точные причины сбоя пока неизвестны. Однако проблемы возникли одновременно у пользователей как Instagram, так и Facebook.

Интересно Facebook, Instagram не работали: все, что известно о глобальном сбое работы соцсетей

Согласно данным сервиса, проблемы в работе Facebook наблюдаются в западной и восточной частях США, а также на территории западной Европы, а именно:

  • Великобритании,
  • Польша,
  • Германии,
  • Нидерланды,
  • Франции,
  • Италия,
  • Хорватии,
  • Венгрии.

Также пользователи жалуются и на работу Instagram. О проблемах с доступом к фотоблогу сообщают из:

  • Германии,
  • Чехии,
  • Польша,
  • Франции,
  • Великобритании,
  • Италия,
  • Бразилии,
  • Чили.

Однако больше всего жалоб поступает именно из Лос-Анджелеса и Вашингтона.


Сбой Facebook и Instagram в США / Скриншот Downdetector


Где зафиксировали сбой в работе Facebook и Instagram / Скриншот Downdetector

Глобальный сбой в работе соцсетей

  • Масштабный сбой в работе соцсетей произошел 4 октября. Тогда вдруг перестали работать Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Тогда не работали ни вебверсии, ни мобильные приложения.
  • Поэтому акции ведущих американских IT-компаний начали стремительно падать. Согласно данным NetBlock, всего один час проблем с Facebook, Instagram и WhatsApp обходился мировой экономике в 161 422 838 долларов.
  • Массовые сбои в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp привели к тому, что пользователи начали массово переходить в Telegram. В результате серверы мессенджера начали работать с перебоями, вызванными увеличенной нагрузкой.

В конце концов, основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями соцсетей. После почти 7 часов отсутствия в сети они возобновили работу.

Автор: Альона Захарова